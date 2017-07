HEIDELBERG – Een Amerikaanse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog heeft woensdag in Heidelberg, vlak voor koninklijk bezoek uit Groot-Brittannië, voor de nodige consternatie gezorgd. Prins William en zijn vrouw Catherine doen de stad donderdag aan in het kader van hun Duitslandreis. Minder dan 24 uur voor hun aankomst vonden bouwvakkers bij werkzaamheden in de buurt van het station een blindganger.

Experts van de explosievenopruimingsdienst slaagden er woensdagavond in de ontsteking van de 500-ponder te verwijderen. Uit voorzorg werd het gebied in een straal van 300 meter rond de bom ontruimd. 2300 mensen moesten hun huizen verlaten. Ook werden de kinderen van twee kleuterscholen in veiligheid gebracht en het treinverkeer enige tijd stilgelegd.