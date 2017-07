Prins Charles en echtgenote Camilla zijn woensdag in de haven van Porthleven begonnen aan een driedaags bezoek aan Cornwall en Devon, het zuidwestelijke deel van Engeland dat Charles en Camilla één van hun titels geeft: hertog en hertogin van Cornwall.

In Porthleven waren veel toeristen op de been om het hertogelijk paar te verwelkomen bij hun wandeling langs de haven die in 2014 nog ernstige schade leed door stormweer. Charles en Camilla besteedden ook aandacht aan producten van lokale etenswaren, altijd een speerpunt bij visites van de ‘hertog van Cornwall’. Ook in de volgende halteplaats Truro staat een bezoek aan een winkel met lokale producten op het programma.

Charles, die onder meer ook prins van Wales is en in Schotland hertog van Rothesay, brengt elk jaar aan het begin van de zomer een bezoek aan Cornwall en het aangrenzende Devon. In het paleis staat dat bekend als ‘Cornwall and Devon Week’.

Inkomsten

Voor de Britse troonopvolgers is het ‘hertogdom Cornwall’, maar dan niet als geografische eenheid, sinds de veertiende eeuw ook een vaste bron van inkomsten. Onder de verzamelnaam ‘Duchy of Cornwall’ wordt 531 vierkante kilometer land beheerd, verdeeld over 23 graafschappen. Daarop staan boerderijen, huizen en bedrijven.

Niet alleen in Cornwall, maar ook in Devon, de Scilly eilanden en op andere plekken, zoals Londen. Charles heeft als troonopvolger het vruchtgebruik en verdient de laatste jaren door goed beheer van de op ruim 880 miljoen euro gewaardeerde portefeuille steeds meer.