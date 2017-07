Prins Henrik is woensdag volgens verwachting ontslagen uit het universiteitsziekenhuis van Aarhus in Skejby. Dat heeft een woordvoerder van het Deense hof bevestigd tegenover de nationale ormroep DR.

De 83-jarige echtgenoot van koningin Margrethe is maandag geopereerd aan zijn lies en bekken, vanwege een vernauwing van de slagaders. Vorige week was hij volgens het hof vanwege een infectie aan zijn been opgenomen. Dat gebeurde donderdag eerst in het gewone universiteitsziekenhuis en een dag later werd de prins overgebracht naar Skejby.

Het hof heeft niet bekend gemaakt waar Henrik van de operatie gaat herstellen. Zijn echtgenote koningin Margrethe bevindt zich traditiegetrouw voor deze tijd van de zomer in Gråsten Slot, in het zuiden van Denemarken samen met het gezin van kroonprins Frederik.