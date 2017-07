De vorige maand onttroonde Saudische kroonprins Mohammed bin Nayef is onder druk gezet om zijn positie op te geven. Hij werd zelfs enkele uren vastgehouden om hem te dwingen een stap opzij te doen ten behoeve van de ambitieuze favoriete zoon van koning Salman, vice-kroonprins Mohammed bin Salman.

Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times op basis van vertrouwelijke Amerikaanse en Saudische bronnen die niet met name genoemd willen worden uit angst voor repercussies. Saudi-Arabië had het doen voorkomen dat Mohammed bin Nayef (57) geheel vrijwillig zijn plaats had afgestaan aan Mohammed bin Salman (31).

Mohammed bin Nayef werd opgesloten in een paleiskamer in Mekka. Hij zou pas vrij worden gelaten wanneer hij terugtrad als kroonprins, een positie die hij amper twee jaar bekleedde. Na een nacht doorwaken gaf Mohammed toe. Supporters van Mohammed bin Salman hadden intussen leden van de Raad van Trouw – een adviesorgaan bestaande uit vooraanstaande prinsen – ingelicht, en onder meer gezegd dat de kroonprins wegens medicijnverslaving ongeschikt was.

Moordaanslag

Die verslaving zou volgens de New York Times een gevolg zijn van de verwondingen die Mohammed bin Nayef opliep bij een moordaanslag in 2009. De pijnstillers en andere middelen die hij sindsdien innam zouden voor die afhankelijkheid hebben gezorgd.

Mohammed bin Nayef werd gefilmd toen hij afstand deed en zijn steun betuigde aan zijn opvolger. Volgens de krant staat de ex-kroonprins sindsdien feitelijk onder huisarrest in zijn paleis in Jeddah. Ook zijn post als minister van Binnenlandse Zaken moest hij opgeven.