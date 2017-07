William en Catherine in Berlijn

BERLIJN – Prins William en zijn echtgenote Catherine zijn na twee dagen in Polen woensdag op stap in Berlijn. Het Britse paar is samen met hun twee kinderen op een vijfdaagse trip door Polen en Duitsland. De royals werden woensdagmiddag ontvangen door bondskanselier Angela Merkel.

Na het officiële welkom poseerde het stel voor het Berlijnse icoon de Brandenburger Tor, waar ze uitgebreid de tijd namen voor de massaal toegestroomde toeschouwers en fotografen. Op Twitter bedankte het paar alle aanwezigen die de moeite hadden genomen om even gedag te komen zeggen.

Even verderop bezochten William en Kate het Holocaust Memorial Museum waar ze door de directeur werden rondgeleid, en spraken ze met een overlevende van de Holocaust. Daarna maakten ze op het plein voor het museum een wandeling tussen de 2711 betonnen blokken die de massale omvang van de Jodenvervolging verbeelden.

In Oost-Berlijn gingen de hertog en hertogin van Cambridge op bezoek bij de organisatie Strassenkinder, die kwetsbare jongeren ondersteunt. In de ambtswoning Slot Bellevue volgde een officiële ontmoeting met president Frank-Walter Steinmeier.