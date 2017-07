Prins Charles en echtgenote Camilla genoten ook donderdag met volle teugen van hun driedaagse werkbezoek aan Cornwall en Devon. Het prinselijk paar moest alleen op hun lijn letten, want ook nu stonden er weer bezoeken aan lokale markten en producenten op het programma.

Zo kregen Charles en Camilla in Lifton bij zuivelbedrijf Ambrosia, dat zijn eeuwfeest viert, een gigantische taart. Kort daarvoor was er tussen praten door al veel geproefd op de Victoriaanse Pannier Market in Barnstaple. Daar werd ook gesproken met vertegenwoordigers van plaatselijke liefdadigheidsorganisaties.

Het middagprogramma had een serieuzere toon, met voor Charles een bezoek aan de Devon Federation of Young Farmer’s Club in Cheriton Bishop en daarna een visite aan Okehampton Camp op het defensieterrein van Dartmoor. Camilla had in Plymouth een afspraak bij First Light, een opvangcentrum voor mensen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.