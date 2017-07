Koning Filip van België heeft in zijn jaarlijkse speech naar aanleiding van de Belgische nationale feestdag zijn landgenoten aangemoedigd om van elkaar te blijven leren. Volgens de vorst, die spreekt van een ‘wind van optimisme’, kunnen zo de vruchten worden geplukt van de verbeterde economie en ‘een nieuwe Europese dynamiek’.

Leren is volgens Filip het sleutelwoord. “Leren in de meest ruime zin. Leren van elkaar en met elkaar.” Niet alleen van ouders, leerkrachten of op het werk kan dat, meent de koning. Ook van onbekenden of van een andere cultuur kan veel worden geleerd.

“Praat eens met iemand in uw omgeving die u niet kent”, aldus Filip. “U zal ontdekken dat u met uw buren dezelfde vragen deelt, dezelfde twijfels, dezelfde hoop, dezelfde dromen. Zij zijn evenzeer bezorgd over het welzijn van hun kinderen, over hun werk, de goede opvang van hun zieke en oudere naasten.”

Het is volgens de koning mogelijk om iedereen de vruchten te laten plukken van ‘de nieuwe dynamiek die zich lijkt te ontvouwen’. “Op voorwaarde dat we, elke dag, willen leren, van hen die ons voorafgaan, van hen die ons volgen, van onze buren en van hen van wie we soms denken dat ze zo verschillend zijn. Over de verschillen heen kijken, meer is daar niet voor nodig.”