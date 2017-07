Prins Charles. Een uitzonderlijk leven in de schaduw van de troon

Tegendraads, spiritueel, hartstochtelijk: in de verrassende biografie Prins Charles laat Sally Bedell Smith de ware Charles zien, met al zijn ambities, overtuigingen en onzekerheden. De auteur voert ons door zijn eenzame kinderjaren en moeilijke middelbareschooltijd. Bedell Smith beschrijft onomwonden de vele liefdesaffaires, en we maken kennis met Charles’ intellectuele passies, zijn activiteiten als ondernemer en spirituele zoektocht.

Dit is de eerste gezaghebbende biografie die een ander licht werpt op de dood van Diana, het huwelijk met Camilla en de voorbereidingen op de troon. Op basis van uitgebreid onderzoek en honderden exclusieve interviews schets Bedell Smith een veelzijdig beeld van een man wiens leven complexer, tragischer maar ook opwindender is dan we tot nu toe wisten.

Op 17 augustus verschijnt de biografie van prins Charles. Dit boek is vanaf volgende week met korting te bestellen via de Vorsten website.