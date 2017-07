SUFFOLK – Terwijl zijn broer en schoonzus in Duitsland met snoepjes en pretzels in de weer waren, zocht prins Harry in het Engelse Suffolk een regiment van de Britse luchtmacht op. Uit naam van zijn oma koningin Elizabeth overhandigde Harry de Royal Air Force Honington donderdag een nieuwe regimentsvlag.

De Royal Air Force Honington kreeg een nieuwe vlag, in het Engels Colour, vanwege het 75-jarig bestaan. De vlaggen markeerden vroeger de verzamelplaats van de troepen tijdens veldslagen. Hoewel de ‘Colours’ niet meer worden gebruikt tijdens een oorlog, hebben ze een belangrijke symbolische waarde voor het leger.

Na het overhandigen van de nieuwe regimentsvlag, dat met een ceremonie gepaard ging, las Harry een boodschap van zijn oma voor. Volgens koningin Elizabeth, erekolonel van de militairen, is de regimentsvlag “een symbool van het vertrouwen in het korps, zijn gevechtsgeest, moed en kracht”. “Ik ben ervan overtuigd dat de mannen, en binnenkort ook de vrouwen, van het korps alles eren waar de Colour voor staat.”

Na zijn bezoek aan de Royal Air Force Honington verwisselde Harry zijn legeruniform voor een pak en ging hij langs bij Headway. Die liefdadigheidsinstelling komt op voor mensen met hersenletsel. De 32-jarige prins sprak een aantal mensen die door Headway worden geholpen over hun ervaringen. Ook kreeg Harry een blinddoek om, om te ervaren hoe moeilijk het is als een van je zintuigen wegvalt. De prins moest geblinddoekt een cupcake versieren.