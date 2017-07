AARHUS – Prins Henrik heeft wel enige tijd nodig om te herstellen van zijn operatie afgelopen maandag in het universiteitsziekenhuis van Aarhus in Skjeby. Dat meldt het in royalty gespecialiseerde weekblad Billed Bladet donderdag.

Henrik voelt zich echter al veel beter, vertelde hij een dag eerder bij het verlaten van het ziekenhuis. “Het gaat langzaam, maar ik voel me beter”, zei de echtgenoot van koningin Margrethe.

Een week geleden werd de 83-jarige prins in het ziekenhuis opgenomen, vlak voor het begin van de koninklijke vakantie in het zuiden van Denemarken. Vorige week vrijdag werd Henrik verplaatst naar een andere locatie van het universiteitsziekenhuis, waar hij vervolgens werd gedotterd in zijn been en bekken. Lopen ging woensdag dan ook niet zonder hulp.

De verwachting is dat Henrik later in de zomer naar zijn geboorteland Frankrijk zal gaan, waar hij een landhuis bezit, om uit te rusten en aan te sterken.