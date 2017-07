BRUSSEL – Prinses Astrid van België zal de feestelijkheden ter gelegenheid van de nationale feestdag op krukken bijwonen. Ze mag haar heup niet belasten.

“Prinses Astrid liep een letsel op aan de femurhals. Het gaat om microbreuken die veroorzaakt werden door overbelasting, niet door een val”, zegt de woordvoerder van het paleis tegen persbureau Belga. “Op doktersadvies mag de prinses het heupgewricht tijdelijk niet belasten. Daardoor loopt ze sinds enkele dagen op krukken, en dat nog voor meerdere weken.”

Toch zal de prinses haar agenda in het kader van de nationale feestdag zo goed mogelijk afwerken. Zo woonde ze donderdagavond zoals gepland het concert ‘Preludium tot de Nationale Feestdag’ bij in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, samen met haar echtgenoot prins Lorenz en haar broer koning Filip en diens vrouw koningin Mathilde.

Vuurwerk

Vrijdag zal ze eerst samen met haar man het Te Deum in de Sint-Pieterskerk in Leuven bijwonen. In de middag vergezellen ze prins Laurent en prinses Claire, de koning en de koningin voor het militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein in Brussel.

Normaal gezien zou prinses Astrid vervolgens de rest van de familie vergezellen naar het Feest in het Park, maar daarvoor moet ze passen. Het vuurwerk op het Paleizenplein vrijdagavond zal ze in principe wel bijwonen, maar helemaal zeker is dat nog niet.