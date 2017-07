HEIDELBERG – De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben donderdag de handen uit de mouwen gestoken tijdens een bezoek aan een markt in het Duitse Heidelberg. De hertog en hertogin van Cambridge gingen aan de slag met pretzels en snoep.

William en Catherine kregen allebei een sliert deeg en de uitdaging daar een pretzel van te maken. De hertogin draaide daar haar hand niet voor om en had in no time een krakeling voor zich liggen. Haar man had iets meer moeite met de zwaai die hij moest maken en smokkelde een beetje. “Het lijkt op een pretzel”, was Williams conclusie.

Na het proeven van alcoholische versnaperingen, taarten en andere lokale specialiteiten moesten de hertog en hertogin weer aan de slag. In een snoepkraam ging het stel aan de slag met het maken van lolly’s. Ook dat ging Catherine beter af.

Fascinerend

Voordat William en Catherine naar de markt gingen, bezochten ze het German Cancer Research Center. Daar leerden ze meer over de behandeling van leukemie, onder meer van de Britse stamcelbioloog Michael Milsom. “Ik had nooit durven dromen dat ik mijn werk zou presenteren aan de toekomstige koning”, zei de onderzoeker, die al zeven jaar in Heidelberg werkt, tegen Britse media.

Niet alleen de stamcelbioloog was onder de indruk; William en Catherine stonden versteld van het werk van het German Cancer Research Center. “Dit is fascinerend!”, zei de prins toen hij door een microscoop keek. “Het is in 3D, dat is geweldig!”, merkte zijn echtgenote op.

William en Catherine brengen een driedaags bezoek aan Duitsland. De hertog en hertogin kwamen woensdag aan, met hun kinderen prins George (3) en prinses Charlotte (2). Voordat ze naar Duitsland vlogen, had het gezin twee dagen doorgebracht in Polen.