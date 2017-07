BERLIJN – Prins William en zijn echtgenote Catherine hebben de tweede dag van hun bezoek aan Duitsland afgesloten in Berlijn. De hertog en hertogin van Cambridge zochten jong creatief talent op in Clärchens Ballhaus, een ruim honderd jaar oude balzaal.

William en Catherine troffen onder meer acteur Sam Riley, die de hoofdrol in de Brits-Duitse serie SS-GB speelde, en Game Of Thrones-acteur Thomas Wlaschiha. Ook spraken de hertog en hertogin met DJ Goldierocks over haar muziek.

Lang namen William en Catherine niet voor het bonte gezelschap. Nog geen uur nadat Kensington Palace twitterde over de aankomst van het stel, volgde een bedankje voor de “geweldige avond”.

Vrijdag ronden de hertog en hertogin hun vijfdaagse bezoek aan Polen en Duitsland af. Dat doen ze in Hamburg, waar ze per trein naartoe reizen. Daar bezoeken William en Catherine onder meer een maritiem museum en de Elphilharmonie.