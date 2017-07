William is Catherine te snel af in bootrace

HEIDELBERG – Zijn vrouw schitterde op de markt van Heidelberg, maar op het water was prins William donderdag heer en meester. Het roeiteam waarmee de Britse prins het opnam tegen zijn vrouw Catherine, voer als eerste over de finishlijn.

“Geen druk”, verzekerde de hertogin van Cambridge haar roeiers, die ze als stuurman bijstond. “Maar ik wil wel winnen van mijn echtgenoot.” Catherine leek in het voordeel; een van de mannen op haar boot was Filip Adamski, die in 2012 met Duitsland een gouden medaille won op de Olympische Spelen in Londen.

William gaf toe dat het “een uitdaging” zou worden met Adamski in het andere team. De overige deelnemende roeiers kwamen uit Heidelberg en Cambridge, zustersteden van elkaar. Ze namen het onder leiding van de hertog en hertogin van Cambridge op de Neckar, een zijrivier van de Rijn, tegen elkaar op.

Bier

De gouden roeier moest Catherine voor de race geruststellen. Ze maakte zich zorgen dat de boot een aanvaring zou krijgen. “Als we botsen, doen we dat samen”, zei Adamski volgens Britse media tegen Catherine. Na de race was de hertogin dan ook blij dat haar boot nog heel was. Voor zowel de winnaars als de verliezers waren er medailles. “Mijn eerste roeimedaille!”, jubelde Catherine. “Geweldig!”

Ook Adamski treurde niet lang om het verlies. “Ja, we hebben verloren. Maar we hebben haar hart gewonnen.” Na de race gingen de roeiers en William en Catherine aan het bier. Het openslaan van het houten biervat met een grote hamer liet de hertogin over aan haar man. “Ik doe niet alles”, grapte ze.