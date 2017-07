HAMBURG – Catherine, de hertogin van Cambridge, deed vrijdag weer een nieuwe ervaring op in Duitsland. Nadat ze donderdag in Heidelberg pretzels maakte en als stuurman plaatsnam in een roeiboot, stond de echtgenote van de Britse prins William in Hamburg als dirigent voor een orkest.

Catherine bezocht met haar man de Elbphilharmonie, een van ’s werelds grootste concertzalen, waar het NDR Elbphilharmonie Orchester speelt. Na een rondleiding door het in november geopende gebouw was het tijd voor “een muzieklesje”.

Nadat ze had toegekeken hoe kinderen de kunst van het dirigeren werd bijgebracht, kroop Catherine op de bok. Onder leiding van de hertogin speelde het NDR Elbphilharmonie Orchester de eerste vier noten van de Vijfde Symfonie van Beethoven, is te zien in een video die Kensington Palace deelde via Twitter.

Verjaardag

Voordat William en Catherine de Elbphilharmonie bezochten, gingen ze langs bij het Internationales Maritiemes Museum. Daar zagen ze onder meer een van Lego gemaakt schaalmodel van de Queen Mary II.

Vrijdag is de laatste dag van het vijfdaagse bezoek dat de hertog en hertogin van Cambridge aan Polen en Duitsland brengen. Het paar en prins George (3) en prinses Charlotte (2) vliegen vrijdagavond terug naar het Verenigd Koninkrijk. Zaterdag wordt de vierde verjaardag van George gevierd.