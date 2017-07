BRUSSEL – Het Belgische koningspaar onderbreekt eind deze maand de zomervakantie om op 30 en 31 juli diverse herdenkingsplechtigheden bij te wonen in Ieper en Zonnebeke. Koning Filip en koningin Mathilde krijgen daarbij gezelschap van prins William en echtgenote Catherine, en op de tweede dag ook van prins Charles. Dat heeft het Belgische hof bekendgemaakt.

In de loopgraven rond Ieper en Passendale zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog tienduizenden soldaten om het leven gekomen. Ter nagedachtenis aan de gesneuvelden richtten de Britten in Ieper de Menenpoort op, waar sinds 1928 elke avond de Last Post wordt gespeeld. Op de poort staan de namen van 55.000 vermiste militairen. Op een wand bij de Gemenebestbegraafplaats Tyne Cot bij Zonnebeke staan nog eens 35.000 namen. Die pasten niet meer op de gedenkpoort.

Het koningspaar en de hertog en hertogin van Cambridge zijn op 30 juli in Ieper, waar eerst de plechtigheid bij de Menenpoort wordt bijgewoond en daarna een korte ontmoeting plaatsvindt met nabestaanden van de slachtoffers in het kleine museum In Flanders Fields. Vervolgens gaat het gezelschap naar de naastgelegen Grote Markt van Ieper voor een verdere herdenking.

Een dag later verplaatsen de plechtigheden naar Zonnebeke. Ook wordt onder meer de Passchendaele Memorial Garden bezocht, waar ook gesprekken plaatsvinden met nabestaanden.