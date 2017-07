HAMBURG – Prins George is vrijdag in de voetsporen van zijn vader prins William getreden. Het Britse prinsje, dat zaterdag zijn vierde verjaardag viert, nam in Duitsland plaats in de cockpit van een Eurocopter EC145. William vliegt als ambulancepiloot in hetzelfde type helikopter.

George kreeg van zijn vader uitleg over de helikopter en mocht even een helm op. Ook zijn tweejarige zusje Charlotte bekeek het toestel van binnenuit, samen met moeder Catherine.

George en Charlotte vergezelden hun ouders tijdens hun vijfdaagse reis door Polen en Duitsland. Anders dan tijdens de reis naar Canada waren het prinsje en prinsesje alleen te zien op het vliegveld. In Canada, waar William in september was met zijn gezin, woonden George en Charlotte ook een tuinfeestje bij.

William en Catherine sloten hun reis door Duitsland vrijdag af met een bezoek aan de fabriek van Airbus in Hamburg. De hertog en hertogin van Cambridge zagen onder meer hoe de A320 wordt gemaakt. De vleugels van dat toestel worden in het Verenigd Koninkrijk gemaakt en in Duitsland aan de toestellen gezet. Airbus maakt ook de Eurocopter EC145.