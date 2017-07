NEWCASTLE – De universiteit van Newcastle heeft verontschuldigingen aangeboden aan prinses Eugenie, de dochter van prins Andrew en kleindochter van koningin Elizabeth. Dit vanwege pijnlijke uitspraken die hoogleraar Martin Farr deed tijdens een bijeenkomst van het republikeins genootschap.

Farr beweerde daar dat de prinses van de universiteit een voorkeursbehandeling kreeg. Haar aanvraag om Engelse literatuur te mogen studeren werd in eerste instantie afgewezen omdat ze niet aan de vereisten voldeed. Degene die de aanvraag behandelde was een Italiaan. Bij hem ging geen lichtje branden bij het lezen van de naam Eugenie van York uit Sandringham. Toen de universiteit dat ontdekte, werd zij alsnog toegelaten. Het belang van haar voor de universiteit was evident, aldus Farr, dus bood de instelling de prinses een andere opleiding aan. De aanwezigheid van Eugenie op de universiteit werd in de jaren daarna publicitair benut, beweerde de hoogleraar.

Aanvankelijk wilde de onderwijsinstelling niet reageren op de berichten anders dan door te zeggen dat de academicus destijds niet bij het toelatingsbeleid betrokken was en daardoor ook geen weet kon hebben van wat zich heeft afgespeeld.

Maar nu gaan de universiteit én Farr toch overstag met het aanbieden van oprechte en volledige excuses, zo meldt The Sun. “Elke student heeft, ongeacht zijn of haar achtergrond, recht op privacy. Dr. Martin Farr en de universiteit verontschuldigen zich zonder voorbehoud voor de pijn veroorzaakt bij Hare Koninklijke Hoogheid.”