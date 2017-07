NEWQUAY – Prins Charles en de hertogin van Cornwall, Camilla, besluiten vrijdag hun driedaags jaarlijks bezoek aan Cornwall en Devon. Het echtpaar werkt deels een gescheiden programma af, zodat extra aandacht kan worden besteed aan de eigen interesses en eigen goede doelen.

In Newquay waar het dagprogramma begon, werd stilgestaan bij de zeventigste verjaardag van Camilla eerder deze week. Ze kreeg een flinke taart aangeboden. De prinselijke bezoekers namen daarna een kijkje bij de uitstalling van manden met bloemen en planten, en deelden prijzen uit voor de mooiste exemplaren.

Camilla had tevens een ontmoeting met vertegenwoordigers van de talrijke goede doelen die ze zowel in Cornwall als landelijk ondersteunt. Ook ging de hertogin, zonder haar echtgenoot, naar Trevithick Downs voor de viering van de dertigste verjaardag van de Cornwall Air Ambulance. Camilla liet zich door de regen niet afschrikken en nam ruim de tijd voor haar visite. De dag wordt afgesloten met een kerkdienst in de St Protus en St Hyacinth kerk in Blisland, en een bezoek aan het dorpshuis dat onder meer dienst doet als winkel, postkantoor en tearoom.