LONDEN – De Britse koningin Elizabeth is naar verluidt verzot op de ABBA-hit Dancing Queen. BBC-radiopresentator Chris Evans klapte onlangs uit de school over de muzieksmaak van de 91-jarige vorstin.

Evans vertelde hoe Elizabeth tijdens een chique diner op Windsor Castle naar de dansvloer spurtte toen Dancing Queen gedraaid werd, melden diverse Britse media. “Ik probeer altijd te dansen als dit nummer wordt gedraaid”, zou Elizabeth tegen haar gasten hebben gezegd. “Want ik ben de Queen en ik hou van dansen.”

De Britse vorstin zou haar mannetje wel staan op de dansvloer. Haar nicht Lady Elizabeth Anson verklapte vorig jaar in de BBC-radiodocumentaire Our Queen: 90 Musical Years dat de koningin “een fantastische danser” is. “Ze heeft een bijzonder goed gevoel voor ritme.”