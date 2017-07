LONDEN – Prins Harry huilde de afgelopen twintig jaar slechts twee keer om de dood van zijn moeder Diana. Dat vertelt de 32-jarige Britse prins in de ITV-documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.

Eén keer dat Harry huilde was tijdens de begrafenis van Diana op Althorp, wanneer de tweede keer was, zegt de prins niet. “Er is dus nog een hoop verdriet dat eruit moet”, concludeert Harry.

De prins, die pas twaalf jaar was toen Diana in 1997 om het leven kwam, vertelde eerder dit jaar dat hij een psychiater opzocht om het over het gemis van zijn moeder te hebben. Harry was naar eigen zeggen lang depressief en probeerde de emoties over de dood van Diana uit te schakelen.

Betrapt

In Diana, Our Mother: Her Life and Legacy vertelt Harry dat hij de lach van zijn moeder nog steeds hoort. “Onze moeder was een groot kind. Als iedereen tegen me zegt: ze was zo leuk, geef eens een voorbeeld, is haar lach het enige wat ik kan horen.”

Diana was volgens haar jongste zoon “een van de ondeugendste ouders”. “Een van haar motto’s voor mij was: je kunt zo ondeugend zijn als je wil, zolang je maar niet wordt betrapt.”

Nachtmerrie

William vertelt in de documentaire, die maandag wordt uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk, hoe hij de herinnering aan zijn moeder levendig houdt voor zijn kinderen prins George (4) en prinses Charlotte (2). William “praat constant over oma Diana”. “Ze zou een geweldige oma zijn geweest, ze zou dol zijn geweest op de kinderen”, zegt de prins, die in mei vertelde zijn moeder te missen als oma.

Tegelijkertijd denkt William ook dat zijn moeder als oma voor heel wat reuring zou zorgen. “Ze zou een absolute nachtmerrie zijn”, grapt de hertog van Cambridge. “Ze zou langskomen, zo rond badtijd, er een enorme bende van maken met zeepsop en water overal en dan gewoon weer vertrekken.”