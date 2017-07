MONACO – Prins Albert van Monaco weet via zijn ouders hoe lastig het kan zijn wanneer een prins en een actrice verliefd worden op elkaar. Zijn vader Reinier trouwde in 1956 met Oscar-winnares Grace Kelly. People vroeg hem daarom naar wat advies voor het jonge liefdespaar prins Harry en Suits-actrice Meghan Markle. Alberts tip: ‘keep calm and carry on’.

Volgens de Monegaskische vorst doen Harry en Meghan het vooralsnog prima, maar met twee bekende gezichten de paparazzi omzeilen is een behoorlijke uitdaging, waarschuwt hij. “Zeker voor de Britse koninklijke familie, die meer dan elk ander koningshuis worden geteisterd door de pers.”

“Mijn moeder vertelde dat een carrière als actrice je wel een beetje voorbereidt. Je raakt bekend met de pers. Maar de pers was wel wat respectvoller destijds.”

Zelf knoopte Albert ook een relatie aan met een bekende vrouw. Hij trouwde in 2011 met Olympisch zwemkampioen Charlene. “Het was moeilijk voor Charlene om mee om te gaan. Ik kan me niet voorstellen hoe dat vandaag de dag is, met het tempo van het nieuws en social media.”