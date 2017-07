De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia genieten momenteel van een korte vakantie in Duitsland. Tussen een aantal familiebezoekjes door maakte het koningspaar zondagavond tijd voor een benefietconcert. Ook maandagavond zijn Carl Gustaf en Silvia bij een concert.

“Het was een geweldig concert”, zei Silvia na afloop van het Benefiz-Gala-Jazzkonzert tegen Expressen. Met het optreden in het Prinzregententheater in het centrum van München werd geld opgehaald voor twee goede doelen die de Zweedse koningin steunt. Silvia en Carl Gustaf waren niet de enige koninklijke gasten bij het jazzconcert. Ook prinses Birgitta, de zus van de koning, zat in de zaal.

Het Zweedse koningspaar onderbreekt zijn korte privévakantie voor de benefietconcerten. “Zowel de koning als de koningin houdt van verschillende concerten”, lichtte hofwoordvoerder Margareta Thorgren die keuze toe. “Dit zijn unieke shows, waar ze erg naar uitkijken.”

Voor Carl Gustaf en Silvia is München een bijzondere plek, daar sloeg 45 jaar geleden de vonk over. De twee leerden elkaar kennen tijdens de Olympische Zomerspelen in de Duitse stad. Het koningspaar is sinds vrijdag in München. Silvia, dochter van een Duitse vader en een Braziliaanse moeder, vertelde Expressen dat ze de afgelopen dagen “een aantal familieleden” hebben bezocht.