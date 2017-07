BANGKOK – China heeft de nieuwe Thaise koning Vajiralongkorn uitgenodigd voor een staatsbezoek. Als de uitnodiging wordt aangenomen is het de eerste keer dat een Thais staatshoofd naar Peking gaat. China en Thailand onderhouden pas sinds 1975 diplomatieke betrekkingen.

De invitatie werd maandag in Bangkok verstrekt door de bezoekende Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wag Yi. Die had een ontmoeting met juntaleider en premier Prayut Chan-o-cha. Sinds Thailand een militaire regering heeft, zijn de betrekkingen met China aanmerkelijk verbeterd, mede omdat westerse landen de militaire staatsgreep in 2014 scherp veroordeelden.

Koning Vajiralongkorn heeft sinds zijn aantreden eind vorig jaar nog geen staatsbezoeken afgelegd. Hij zal daarmee waarschijnlijk ook wachten tot na zijn kroning. Daarvoor is nog geen datum bekend gemaakt. Eerst moet zijn in oktober overleden vader koning Bhumibol nog worden gecremeerd. Dat gebeurt eind oktober.

Dat koning Bhumibol geen staatsbezoek heeft gebracht aan de Volksrepubliek had behalve met de jarenlange moeizame relatie tussen beide landen te maken met het feit dat de koning na de jaren zestig Thailand niet meer wilde verlaten. Zijn plek was bij de Thai, en dat leidde ertoe dat hij ook het reizen en het afleggen van staatsbezoeken opgaf. Dochter prinses Sirindhorn daarentegen is regelmatig in Peking op bezoek geweest.