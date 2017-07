TANGER – De Saudische koning Salman is maandag aan het begin van de avond voor zijn jaarlijkse zomervakantie aangekomen in de Marokkaanse stad Tanger. Dat meldden Marokkaanse en Saudische media. De koning blijft naar verwachting een maand in Marokko.

De 81-jarige koning kwam zoals gebruikelijk met een grote entourage naar Marokko. Volgens lokale media zijn niet minder dan 924 kamers geboekt in alle tophotels in de havenstad. Uit Casablanca, Rabat en Marrakesh zijn 453 auto’s opgetrommeld om het koninklijk gevolg tijdens de vakantie rond te rijden. Vorige week arriveerde al een vliegtuig met 143 man staf om het bezoek voor te bereiden.

Het is het derde achtereenvolgende jaar dat koning Salman domicilie kiest in Marokko. In 2015 had hij aanvankelijk zijn zinnen gezet op een verblijf in Frankrijk, maar daar waren zoveel protesten tegen met name de veiligheidsmaatregelen die zijn komst met zich meebrachten – zoals het afsluiten van een openbaar strand – dat de koning het al snel voor gezien hield en vertrok.

Kroonprins Mohammed bin Salman neemt in eigen land de honneurs waar, liet het Saudische staatsnieuwsagentschap maandagavond weten.