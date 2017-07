Kunstenaars vinden inspiratie in tuin Charles

TETBURY – Prins Charles heeft maandag op Highgrove, zijn privéresidentie bij Tetbury in Glouchestershire, leden van het Art Workers Guild ontvangen. Dit in de negentiende eeuw opgerichte gilde bestaat uit kunstenaars, ambachtslieden en ontwerpers die geloven in multidisciplinair werk.

De bezoekers aan Highgrove waren in hun werk geïnspireerd door de tuin die Charles daar sinds 1980 met veel liefde en passie heeft aangelegd. Zo liet Rebecca Jewel onder meer een prachtig beschilderde penneveer zien, met bloemen en vlinders die ze in de tuin had gezien.

Glasblazer Peter Layton nam de prins mee naar buiten zodat het licht kon spelen met de kleurrijke siervoorwerpen die hij had gemaakt na het zien van de ridderspoor in de zonnewijzertuin.

Charles kreeg ook houtsnijwerk te zien van Georgy Metichian, onder meer in de vorm van boombladeren en keramieken vazen waarvoor de maakster Sophie MacCarthy inspiratie vond in de Thyme Walk, waar veel kunstig gesnoeide struiken en heggen staan.