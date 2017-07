PALMA – Op het vakantie-eiland Mallorca wordt uitgekeken naar de komst van de koninklijke familie. Die brengt sinds jaar en dag een deel van de zomervakantie door in paleis Marivent in Palma.

Het eiland heeft jarenlang geprofiteerd van de extra aandacht die het koninklijk verblijf met zich meebracht, mede omdat koning Juan Carlos en oudste zoon Felipe ook deelnamen aan de zeilwedstrijden om de Konings Cup.

Nu Felipe zijn vader is opgevolgd, wordt er wat zenuwachtiger gekeken naar de koninklijke agenda. Felipe heeft minder tijd tot zijn beschikking en van echtgenote koningin Letizia is bekend dat ze niets moet hebben van het zon en zee-eiland, mede omdat op elke hoek van de straat paparazzi op de loer liggen om elk uitstapje vast te leggen.

Geruststellend was daarom vorige week de komst van de eerste beveiligers en de sluiting van de sinds kort voor het publiek opengestelde tuin rond Marivent. Dat was een niet mis te verstaan signaal dat de familie eraan zit te komen. Koningin Sofia komt als eerste, het koninklijk gezin een week later.

Op 4 augustus wordt premier Mariano Rajoy op Mallorca verwacht voor een audiëntie bij de koning. Daarna mag hij zelf ook met vakantie.