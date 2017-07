LONDEN – De Britse regering probeert de openbaarmaking tegen de gaan van brieven die prins Charles begin deze eeuw over de vossenjacht heeft geschreven of zou hebben geschreven aan toenmalig Labour-premier Tony Blair.

De prins was faliekant tegen het voornemen van Blair om de jacht te verbieden. De premier luisterde niet. De jacht is sinds 2005 verboden en de latere Conservatieve premiers David Cameron en Theresa May, hoewel geen tegenstanders van de jacht, hebben de maatregel niet teruggedraaid. May was dat wel van plan, maar moest onder druk van de publieke opinie terugkomen op haar voornemen.

Charles, altijd zeer begaan met het plattelandsleven maar ook een kien jager, zou Blair meermaals hebben geschreven. Nieuwsgierig naar zijn boodschap en kritisch op mogelijke invloed van de Britse troonopvolger op regeringsbeleid, heeft de krant Mail on Sunday op grond van wet ‘vrijheid van informatie’ gevraagd alle mogelijke correspondentie over de vossenjacht en het verbod daarop openbaar te maken.

Dat verzoek is inmiddels toegewezen door de Information Commissioner, Elizabeth Denham. De regering geeft vooralsnog niet thuis, berichtte maandag The Independent, terwijl Charles’ kantoor Clarence House geen commentaar wilde geven. De prins, zelf jager op vossen sinds zijn 26e, was ook tegen vrienden zeer uitgesproken: ”Als de vossenjacht ooit wordt verboden, kan ik net zo goed mijn spullen pakken, het land verlaten en de rest van mijn leven gaan skiën.”