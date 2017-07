Kroonprins Aleksandar van Servië heeft maandag de verloving aangekondigd van zijn tweede zoon, prins Filip Karađorđević, met Danica Marinkovic.

De kroonprins deed de aankondiging mede namens zijn huidige echtgenote kroonprinses Katherine en voormalige echtgenote prinses Maria Gloria van Orléans-Bragança, de moeder van Filip. Tijd en plaats van het voorgenomen huwelijk worden op een later tijdstip bekend.

De op 15 januari 1982 in Fairfax in de Amerikaanse staat Virginia geboren prins heeft een tweelingbroer, prins Aleksandar. Filip heeft de Spaanse koningin Sofia, haar broer koning Constantijn van Griekenland en prinses Anne van Bourbon-Twee Siciliën als peetouders.

Als in Servië de monarchie hersteld zou worden, hetgeen zijn vader nog steeds hoopt, zou Filip na zijn oudste broer erfprins Petar tweede in lijn van troonopvolging zijn. De prins gaat daar zelf overigens niet van uit. Hij heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht in Engeland, waar hij nu ook woont en werkt.