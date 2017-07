De prinsen William en Harry hebben ook maandag privéfoto’s uit hun jeugd gedeeld. De kiekjes zijn maandagavond te zien in de ITV-documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. Ook zondag gaven de zonen van de in 1997 omgekomen prinses privéfoto’s vrij.

Op de foto’s die maandag werden verspreid, onder meer via de social mediakanalen van Kensington Palace, zijn William en Harry te zien als kinderen. De jongens hebben zich verkleed als politieagenten. Op een tweede foto is Diana met haar jongste zoon te zien op het koninklijke schip Royal Yacht Brittannia.

Zondag verschenen drie privéfoto’s, een van William en Harry als kinderen, een waarop Diana Harry knuffelt en een foto waarop een zwangere Diana en haar oudste zoon staan. “Geloof het of niet, maar op deze foto staan wij allebei”, zegt William tegen zijn broer over die foto in Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. “Jij zit in haar buik.”

In de documentaire blikken William en Harry aan de hand van fotoboeken van hun moeder terug op haar leven. Deze zomer is het twintig jaar geleden dat Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs.