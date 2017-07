In navolging van zijn collega’s heeft ook de Zweedse koning Carl Gustaf het volk een fijne zomer gewenst. Dat deed hij maandag met een nieuwe familiefoto.

Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia poseerden bij zomerverblijf Solliden Slott met hun kinderen, aanhang en kleinkinderen. De foto is waarschijnlijk anderhalve week geleden genomen, toen de hele familie samenkwam ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van kroonprinses Victoria. Met uitzondering van prinses Madeleine en de zwangere prinses Sofia koos iedereen blauwe kleding.

“De koninklijke familie wenst iedereen een fijne zomer vanaf Solliden Slott in Öland”, luidt het bijschrift bij de foto, die is gemaakt door fotograaf Jonas Ekströmer. Het beeld is verspreid via de website en social mediakanalen van de Zweedse koninklijke familie.

Kitesurfen

Carl Gustaf is niet de enige koning die zijn volk een fijne zomer wenst met een familiefoto. Koning Willem-Alexander deed dat ruim twee weken geleden ook, nadat hij met koningin Máxima en zijn drie dochters in Warmond poseerde voor de pers.

Koning Filip koos dit jaar voor een sportieve groet. Zijn zomerboodschap voor de Belgen ging vergezeld van een filmpje waarop de koning kitesurfend te zien is. De video, die op 7 juli werd verspreid, is inmiddels ruim 82.500 keer bekeken.