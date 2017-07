Camilla en Charles verwacht in Queensland

BRISBANE – Camilla zet volgend jaar haar afkeer van lange vliegreizen opzij voor een trip naar de Australische deelstaat Queensland. Op uitnodiging van premier Annastacia Palaszczuk komt de hertogin van Cornwall samen met echtgenoot prins Charles naar Goldcoast voor de Gemenebest Spelen, die daar in april plaatsvinden.

De deelstaatminister voor toerisme kon haar geluk niet op. Zij zag meteen tientallen miljoenen aan extra inkomen voor de toerismeindustrie door de extra aandacht die op Queensland wordt gevestigd door het koninklijk bezoek. De directeur van Queenslands toerisme-agentschap meende dat Charles en Camilla meteen ook maar William en Catherine met hun kinderen moeten meenemen. “Zo’n visite is van onschatbare waarde”, aldus Daniel Gschwind.

Voor Charles wordt het zijn zeventiende reis ‘Down Under’. Samen met Camilla was hij er voor het laatst in 2015, maar toen werd Queensland overgeslagen. Koningin Elizabeth bezocht Australië maar liefst zestien keer en haar man prins Philip heeft het familierecord nog vast in handen met 22.