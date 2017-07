LONDEN – De documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, waarin de prinsen William en Harry aan de hand van jeugdfoto’s terugblikken op het leven van hun moeder, gaat de wereld over. Tv-zenders in onder meer Canada, Australië en Noorwegen hebben de documentaire van de commerciële zender ITV gekocht.

Ook in Nieuw-Zeeland, Finland en Denemarken vertellen William en Harry binnenkort over hun jeugd. Volgens vakblad Variety wordt in Spanje, Japan, Italië, Zweden en Rusland nog gesproken over het aankopen van de documentaire. Maandagavond was Diana, Our Mother: Her Life and Legacy te zien in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. De meeste reacties waren positief, op social media werd massaal steun uitgesproken voor William en Harry.

De prinsen hebben voordat de documentaire werd uitgezonden al duidelijk gemaakt dat ze er geen gewoonte van willen maken zo open over hun in 1997 omgekomen moeder te praten. “We hebben nog nooit zo openlijk over haar gesproken”, zei William over de documentaire, “maar we vonden dat de tijd rijp was. We doen dit niet nog een keer.”