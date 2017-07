BARCELONA – Koning Felipe staat dinsdag stil bij het begin van de voor Spanje zo succesvolle Olympische Spelen van Barcelona, die op 25 juli 1992 van start gingen. Vlaggendrager voor Spanje was Felipe zelf, als deelnemer aan de Olympische zeilwedstrijden.

De Spelen zetten Barcelona en Spanje op de kaart. Nooit eerder behaalde Spanje zoveel medailles (22 in totaal, waarvan 13 goud), en het imago van de stad en het land werden door de Spelen voorgoed veranderd, aldus El País in een terugblik. Dat Barcelona heden ten dage overspoeld wordt door toeristen is mede een erfenis van de Spelen, waarvoor de stad een hoognodige facelift kreeg.

De koning is dinsdag te gast bij een receptie van het gemeentebestuur van Barcelona in het Palacio de Albéniz. Pikant omdat burgemeester Ada Colau een uitgesproken tegenstander is van de monarchie. Een van haar eerste handelingen als burgemeester was het verwijderen van een buste van koning Juan Carlos, die ze ook niet verving door een portret van de nieuwe koning.

In Catalonië, dat in het najaar in een referendum wil stemmen over afscheiding van Spanje, is al opgemerkt dat Felipe voor de vijfde keer op bezoek komt. In 1992 schaarde heel Spanje zich achter het succes van de Spelen, een eensgezindheid die tegenwoordig ondenkbaar is aldus El País. De koning, die in de het in 1987 opgerichte sportinstituut in Sant Cugat del Vallés bezoekt, zal dan ook met enige nostalgie terugdenken aan de gebeurtenissen van 25 jaar geleden.