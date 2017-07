Ikea haakt in op discussie over hoed Claire

BRUGGE – De Belgische vestiging van het Zweedse meubelwarenhuis Ikea heeft dinsdag met een advertentie met een knipoog ingehaakt op de discussie die na de nationale feestdag is ontstaan over het hoofddeksel van prinses Claire.

Op sociale media en in de kranten was haar hoed vrijdag al meteen voorwerp van goed bedoelde spot vanwege de sprekende gelijkenis met een bamboeschaal van Ikea. ‘Fruitschaal Te Deum’ werd de hoofddracht genoemd omdat Claire er voor het eerst mee werd gezien bij het Te Deum in Waver.’Iedereen kan prinses zijn’ adverteerde Ikea dan ook, met een afbeelding van de Hultet schaal à 4,99 euro. En inderdaad, wanneer de schaal wordt omgekeerd vertoont deze overeenkomst met de door Brigitte Ganne uit Brugge ontworpen hoed van exclusieve abacazijde, afkomstig van de bananenboom in de Filipijnen.

”De mensen maken grapjes uit onwetendheid. De hoed kan misschien goedkoop overkomen, het is wel een uitzonderlijke creatie”, aldus Ganne tegen Het Nieuwsblad. Ze heeft er veertig uur aan gewerkt en via Edouard Baron Vermeulen, vaste ontwerper van de koninginnen Mathilde en Máxima, is haar werk onder ogen gekomen van prinses Claire. ”Vorige week kreeg ik telefoon van meneer Vermeulen, met de vraag of prinses Claire hem mocht gebruiken voor de nationale feestdag.”

Ganne staat door alle ophef in de schijnwerpers, maar ze vindt het sneu voor de echtgenote van prins Laurent. ”Vorig jaar werd ze bekritiseerd omdat ze niet verscheen op de nationale feestdag. Nu is ze er wel, en moet ze het ontgelden wegens haar hoed.”