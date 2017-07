MÜNCHEN – De Duitse stad München heeft een bijzonder plekje in het hart van de Zweedse koningin Silvia. De liefde is wederzijds, bleek maandag toen Silvia de Beierse Orde van Verdienste in ontvangst mocht nemen.

“München heeft altijd een grote aantrekkingskracht op mij gehad”, zei Silvia volgens DPA nadat ze de onderscheiding in ontvangst had genomen. “Al lang voordat ik in 1972 de toenmalig kroonprins van Zweden ontmoette.” Silvia leerde Carl Gustaf kennen tijdens de Olympische Zomerspelen in München, 45 jaar geleden. Ze trouwden vier jaar later. “München heeft veel voor mij betekend”, zei de koningin.

Silvia werd onderscheiden door Beieren vanwege haar vele liefdadigheidswerk. Een aantal goede doelen waaraan de koningin, die in Duitsland ter wereld kwam, haar naam heeft verbonden, zijn ook in Beieren actief.