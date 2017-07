LONDEN – Prins Philip zwaait op 2 augustus officieel af. Dat heeft Buckingham Palace dinsdag bekendgemaakt. De echtgenoot van koningin Elizabeth verricht dan zijn laatste publieke handeling en gaat daarna met pensioen. Philip is inmiddels 96 jaar en zal zijn vrouw alleen nog bij een enkele gelegenheid vergezellen.

De hertog van Edinburgh heeft de finale van de jaarlijkse bijzondere inzamelingsactie van de Royal Marines gekozen voor zijn afscheid. Als kapitein-generaal van de mariniers neemt Philip op het voorplein van Buckingham Palace een parade af van de deelnemers aan de actie ‘1664 Global Challenge.’

Aan de uitdaging hebben 1500 mariniers en commando’s deelgenomen. Ze hebben 100 dagen lang dagelijks 16,64 mijl (26,7 kilometer) hard gelopen, voor een totaal dus van 1664 mijl (2677 km). Het getal 1664 heeft bijzondere betekenis want dat is het jaar dat het Korps Mariniers is opgericht. Andere militairen hebben soortgelijke extreme prestaties geleverd zoals 34 mijl onder water zwemmen om geld op te halen voor The Royal Marines Charity.

Prins Philip is sinds de dag dat Elizabeth tot koningin werd gekroond, 2 juni 1953, kapitein-generaal van de mariniers: 64 jaar lang. Zelf diende hij bij de Britse koninklijke marine, en kreeg onderscheidingen voor zijn moedige gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog.