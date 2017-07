JOHOR BARU – Media in Maleisië en Singapore beginnen nu al warm te lopen voor het aanstaande huwelijk van Dennis Verbaas uit Lisse en prinses Aminah van Johor. De Royal Press Office van de Maleisische deelstaat gaf dit weekeinde de eerste officiële foto’s vrij van het eerder deze maand verloofde stel, en ze vonden gretig aftrek in kranten en op websites. Het was daar ook het meest bekeken bericht.

De foto’s van Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Ibrahim, zoals de bruid met haar titels in de Maleisische media wordt aangeduid, en haar verloofde Dennis Muhammad Abdullah, zoals de Lissenaar na zijn bekering tot de islam heet, zijn genomen in Istana Bukit Serene. In dit paleis in de hoofdstad Johor Baru wordt op 14 augustus ook het huwelijk gesloten.

Het paar draagt traditionele Maleisische dracht, Malay baju kurung. In de tweede foto draagt de enige dochter van sultan Ibrahim en zijn vrouw Zarith Sofiah een fleurige jurk met grote rode rozen.