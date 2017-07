BAYREUTH – Het Zweedse koningspaar heeft dinsdagavond het publieke deel van zijn bezoek aan Beieren afgesloten bij de opening van de prestigieuze Richard-Wagner-Festspiele 2017 in Bayreuth.

Samen met onder anderen bondskanselier Angela Merkel en haar man Joachim Sauer en de Beierse minister-president Horst Seehofer en zijn vrouw Karin, woonden koning Carl Gustaf en koningin Sofia een uitvoering bij van Wagners ‘Die Meistersinger von Nürnberg’.

Voor de aankomst van de koninklijke gasten die de afgelopen dagen verschillende evenementen bijwoonden in Beieren, was ondanks de stromende regen veel belangstelling. Op de agenda van het koningspaar staan tot 11 augustus geen activiteiten meer. Die dag worden Carl Gustaf en Silvia verwacht in Kristianstad voor een Jamboree van de Scouts.