Precies 1066 zeeschildpadden zijn woensdag vrijgelaten ter ere van de aanstaande verjaardag van de Thaise koning Vajiralongkorn. De nieuwe koning wordt vrijdag 65 jaar en de militaire regering wil dat de verjaardag uitgebreid wordt gevierd.

Honderden schoolkinderen, matrozen en marine-officieren bekommerden zich op de Sattahip marinebasis over de honderden schildpadden. De dieren zijn in het boeddhistische Thailand een symbool van een lang leven en de Thai geloven dat het vrijlaten van de schildpadden voorspoed en een lang leven brengt voor degene ter wiens ere het gebeurt.

,,Zeeschildpadden zijn lang levende dieren. Als we ze vrijlaten, zal het Zijne Majesteit helpen om ook een lang leven te hebben”, aldus Eagarat Promlumpug, een officier die werkzaam is in het zeeschildpadprogramma van de Thaise marine. Het aantal 66 was gekozen omdat het één meer is dan de leeftijd van de koning, hetgeen ook weer de wens uitdrukt dat hij een lang leven mag hebben