Prins Charles en echtgenote Camilla hebben woensdag een bezoek gebracht aan de Sandringham Flower Show, gehouden op het koninklijk landgoed Sandringham en voor bloemen- en plantenliefhebbers één van de hoogtepunten van de zomer rond Norfolk.

Het weer was overigens allesbehalve zonnig. Charles en Camilla arriveerden in een koets waarvan de kap omhoog moest om het paar te beschermen tegen de regen en ook bij de rondgang over het terrein en langs de talrijke uitstalling waren paraplus onmisbaar.

De Sandringham Flower Show is in feite een grotere versie van een een tuincentrum, met honderden stalletjes en showtuinen om tuinliefhebbers te laten zien wat mogelijk is met planten en bloemen, en wat voor materieel ze daar voor kunnen gebruiken.