National Geographic zendt eind augustus de documentaire Diana: In Her Own Words uit. In de intieme documentaire vertelt prinses Diana haar eigen, persoonlijke verhaal. De tv-documentaire is een combinatie van archiefbeelden, foto’s en unieke geluidsopnamen die nog niet eerder zijn uitgezonden, meldt National Geographic.

De unieke geluidsopnamen zijn opgenomen in 1991, toen de prinses van Wales meewerkte aan een reeks geheime interviews. In geuren en kleuren vertelt Prinses Diana over haar leven en de omstandigheden waarmee ze zich geconfronteerd zag. Ze vertelt over haar ongelukkige jeugd, de ongemakkelijke kennismaking met prins Charles toen ze pas zestien jaar was en het tragische verhaal van een jong meisje dat van de een op de andere dag in de spotlights kwam te staan. Ze vertelt over haar emotionele trouwdag, haar ervaringen met depressies en boulimia en het overwinnen van haar angst om naar buiten te treden om wereldwijd zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

“We hebben de belangrijkste momenten van haar leven in chronologische volgorde in beeld gebracht en geïllustreerd met mediaberichten en archiefbeelden van die tijd,” zegt Tom Jennings, uitvoerend producent van Diana: In Her Own Words. “In de hele film hoor je de gedachten van prinses Diana, op een moment in haar leven als haar huwelijk uiteen lijkt te vallen. Terwijl iedereen het nog als het ultieme sprookje zag.”

Diana: In Her Own Words is zondag 27 augustus om 22.30 uur en donderdag 31 augustus om 21.00 uur te zien op National Geographic.