De Roemeense koninklijke familie staat zaterdag stil bij de eerste sterfdag van koningin Ana. Die overleed vorig jaar op 1 augustus in Morges in Zwitserland. Ana was 92 jaar.

In de nieuwe orthodoxe kathedraal van Curtea de Argeș wordt een herdenkingsplechtigheid gehouden in aanwezigheid van kroonprinses Margareta, haar man prins Radu en zus prinses Maria. Dat maakte een woordvoerder van de Roemeense koninklijke familie woensdag bekend.

De plechtigheid wordt geleid door aartsbisschop Calinic van Arges en hij wordt bijgestaan door de rooms-katholieke hulpbisschop Damian van het aartsbisdom Boekarest. Hoewel de koninklijke familie Roemeens-orthodox is, heeft Ana, geboren prinses van Bourbon-Parma, haar katholieke geloof behouden.

Het publiek wordt uitgenodigd de dienst bij de kathedraal, waar koningin Ana ook haar laatste rustplaats heeft, bij te wonen. Haar echtgenoot koning Mihai (95) zal niet aanwezig zijn. Hij is al langere tijd ziek en wordt verzorgd in Zwitserland.