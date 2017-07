OSLO – De Noorse koning Harald was woensdag aanwezig bij het wereldkampioenschap showgymnastiek in het zuiden van het land. Daar opende hij de naar hem vernoemde World Gym for Life Challenge.

Het evenement met acrobatiek en dans op wereldniveau wordt voor de derde keer gehouden en dit jaar is Noorwegen het gastland. Meer dan 2000 deelnemers uit 23 landen strijden een week lang om de wereldtitel.

De koning kreeg onder meer drie spectaculaire uitvoeringen voorgeschoteld. Na de openingsceremonie woonde hij de eerste competitiewedstrijden bij.