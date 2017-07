NORWICH – Prins William was een “fantastische piloot die gemist zal worden”. Dat stelde Williams oude baas Patrick Peal, de baas van de East Anglia Air Ambulance (EAAA). Donderdag was de laatste dag dat de hertog van Cambridge zich meldde bij de ambulancedienst in Norwich.

“William is de afgelopen twee jaar een vast onderdeel van het team geweest”, zei Peal. Volgens hem was de prins, die binnenkort naar Londen verhuist, “niet alleen een fantastische piloot, maar ook een gewaardeerd en geliefd lid van de bemanning”.

De hertog van Cambridge kreeg bij de EAAA geen bijzondere behandeling, benadrukt de baas van de ambulancedienst. “Hij was voor ons net als elk ander hardwerkend lid van het team. Hij was een van de elf zeer gerespecteerde piloten die ons helpen om elk jaar honderden levens te redden.”

Prettig karakter

Op het werk van William als helikopterpiloot kwam de afgelopen jaren geregeld kritiek. Zo werd hij vorig jaar een luie prins genoemd, omdat hij niet alleen weinig koninklijke taken uitvoerde, maar ook maar weinig uren maakte bij de EAAA.

Volgens Peal kan de EAAA William echter “niet genoeg bedanken”. “Hij was een echte professional.” De toewijding en het “prettige karakter” van de prins zullen in Norwich worden gemist, voorspelde Peal. Hij wenste William alle succes voor de toekomst.

Kensington Palace maakte begin dit jaar bekend dat William met zijn vrouw Catherine en hun kinderen George (4) en Charlotte (2) naar Londen verhuizen. Dat betekende ook dat de hertog moest stoppen met zijn werk als piloot van de ambulancehelikopters van de EAAA. Op zijn laatste werkdag bedankte William zijn collega’s en liet hij weten “erg dankbaar” te zijn voor de ervaring.