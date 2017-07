Prins Charles en echtgenote Camilla zijn samen met onder andere Camilla’s zoon Tom Parker Bowles begonnen aan een vakantie op het Griekse eiland Korfoe. Dat meldden donderdag Griekse media die het echtpaar woensdag aan het einde van de middag spotte bij aankomst op het vliegveld.

Vanaf het vliegveld ging het gezelschap per boot naar het landgoed van de Rothschilds in Kerasia, waar de beveiliging flink was opgeschroefd volgens de zakenkrant Naftemporiki. Charles was vaker op het eiland, waar zijn vader in 1921 is geboren.

Charles en Camilla moeten de koffers al ingepakt hebben toen ze woensdag de bloemenshow bezochten op het konininklijk landgoed Sandringham. Hoe lang ze op Korfoe blijven, is niet bekend. Clarence House, de Londense residentie van Charles, gaat in elk geval op 1 augustus een maand open voor het publiek.