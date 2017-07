Prinses Diana’s privésecretaris Patrick Jephson heeft in een nieuwe editie van zijn boek Shadows Of A Princess uitgehaald naar de Britse koninklijke familie. Het boek voor de Amerikaanse markt komt donderdag uit.

Volgens Jephson hebben de Britse royals gefaald om Diana met humaniteit en respect te behandelen. Hij stelt dat Diana een deugdzaamheidstest was voor de Windsors en enkelen zijn gezakt.

“De herinnering aan Diana kan worden samengevat in een woord – een woord dat doorgaans synoniem is voor de Britse kroon. Dat woord is deugdzaamheid. Maar in sommige hoeken van het koninklijke establishment hebben twee decennia aan spindoctors en een naïeve verknochtheid aan gewiekste nieuwsmedia dat woord geen goed gedaan.”

Volgens Jephson zag prins Charles Diana als een rivaal in plaats van een levensgezel die gekoesterd zou moeten worden. Charles zou zijn tijd en energie voornamelijk hebben gestoken in Camilla. Geen wonder dat Diana leed aan een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld en een eetstoornis, aldus Jephson.