MADRID – De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben donderdag een bezoek gebracht aan de telefoondienst 016. Dit is een meldpunt waar slachtoffers van gendergerelateerd geweld naartoe kunnen bellen.

Voor deze gelegenheid werd het Spaanse koninklijke paar onder anderen vergezeld door de minister en staatssecretaris van Gezondheid, Sociale Zaken en Gelijkheid.

Felipe en zijn vrouw spraken met enkele telefoonmedewerkers van de service, die informatie en juridisch advies verschaft over gendergerelateerd geweld. Het gratis telefoonnummer 016 werd tien jaar geleden in het leven geroepen en is 24 uur per dag, het gehele jaar door bereikbaar.