WASHINGTON – Het lijkt erop dat prins Harry als eerste Britse royal een Trump ontmoet. Melania Trump, de echtgenote van de Amerikaanse president Donald Trump, woont in september de mede door Harry bedachte Invictus Games bij. Dat maakte het Witte Huis donderdag bekend.

De First Lady leidt de Amerikaanse delegatie. Negentig Amerikaanse veteranen nemen in september deel aan de Invictus Games, die plaatsvinden in de Canadese stad Toronto. In totaal worden ruim 550 deelnemers verwacht, uit twaalf landen, die in meer dan twaalf sporten strijden om de winst.

Melania werd naar eigen zeggen geraakt door de eerste editie van de Invictus Games, “die in 2015 plaatsvonden in Londen”. In 2015 werden de spelen voor veteranen en militairen echter niet georganiseerd, de eerste editie vond een jaar eerder plaats. Vorig jaar streken de Invictus Games neer in Orlando. Toen waren onder anderen Michelle Obama, destijds First Lady, en oud-president George W. Bush van de partij.

Staatsbezoek

“In slechts twee korte jaren hebben de Invictus Games duizenden gewonde militairen uit vele landen de mogelijkheid gegeven deel te nemen aan de sportcompetitie, iets wat wereldwijd geprezen en gesteund moet worden”, vindt Melania. “Ik ben vereerd dat ik de kans krijg ons land te vertegenwoordigen tijdens de Invictus Games.”

Donald Trump werd al vlak na zijn aantreden als president van de Verenigde Staten in januari uitgenodigd op staatsbezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk. Hij accepteerde, maar data voor zijn bezoek zijn nog steeds niet geprikt. Er was veel kritiek op Trumps komst naar Groot-Brittannië, die gepaard zou gaan met een officieel ontvangst door koningin Elizabeth. Meer dan 1,5 miljoen Britten tekenden een petitie waarin werd gevraagd de omstreden president helemaal niet te laten komen. Volgens de laatste geruchten vliegt Trump pas volgend jaar naar het Verenigd Koninkrijk.