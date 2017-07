Prins William heeft zijn collega’s van de traumahelikopter bedankt. De Britse prins heeft donderdagavond zijn laatste vlucht als helikopterpiloot bij de East Anglian Air Ambulance.

William laat weten dat hij enorm trots is dat hij sinds 2015 deel mocht uitmaken van het team. “Ik wil mijn collega’s, ploegmaten en de mensen van East Anglia bedanken”, zo schrijft hij in een brief aan de Eastern Daily Press. “Ik ben erg dankbaar voor deze ervaring.”

Hij schrijft dat hij de afgelopen twee jaar allerlei mensen uit de regio heeft ontmoet die in de meest hachelijke omstandigheden verkeerden. “Als deel van het team ben ik uitgenodigd bij mensen thuis om deel uit te maken van erg emotionele momenten: van opluchting dat we iets voor iemand konden betekenen tot diepe rouw.”

Tragedies

William prijst de kundigheid van het medische team, dat volgens hem verschrikkelijke tragedies voor de kiezen krijgt. Zo herinnert hij zich een van zijn eerste oproepen als traumahelikopterpiloot naar een jongeman die zelfmoord had gepleegd. “Dit was een ontzettend zware dag en het had een groot effect op ons allemaal.”

Een ander incident dat William is bijgebleven was een jongen die een auto-ongeluk had gehad. De prins was er zeker van dat de knul het niet zou halen, maar dankzij de hulp van het medische team heeft hij het toch gered. “Op dagen als deze weet je dat je een verschil maakt, dat geeft je de volharding om door te gaan.”

Nu hij zijn vliegenierspak aan de wilgen hangt wil de hertog van Cambridge meer tijd doorbrengen in Londen en zich meer richten op zijn koninklijke bezoeken en liefdadigheidswerk.